主持大灣區領導小組會議　韓正：將逐步推出惠港澳政策 (19:00)

韓正在會議中指出，大灣區建設下一步的任務首要是全面準確貫徹一國兩制方針政策。他解釋，四中全會提出堅持一國兩制保持香港、澳門長期繁榮穩定，促進祖國和平統一，是國家制度和國家治理體系的顯著優勢，也是推進粵港澳大灣區發展的一項重大使命。韓正指出，在政策制定時需要注重讓百姓得到實惠，「尤其是在制定惠港澳政策舉措方面，更要注重讓廣大人民群眾看得到、摸得着、享受得到」。

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韓正說，近期準備出台的粵港澳大灣區建設的相關惠港澳舉措，涵蓋教育、醫療、養老、住房、交通等各個領域，為港澳居民在內地工作生活提供與內地居民同等的待遇，也為港澳專門服務在內地發展提供更大的空間，強調只要符合法律，條件成熟，定將港澳社會期待，民眾關心的舉措一項一項逐步推出。

特首林鄭月娥表示，今年3月1日粵港澳大灣區領導小組第二次全體會議後，中央政府就粵港澳大灣區建設推出8項政策措施，目前香港特區政府正和廣東省政府合作有序的跟進落實這些措施。她稱，香港需要積極推進各項有利經濟發展的工作，包括建設粵港澳大灣區。而過去幾個月，特區政府既認真研究各個部委提出的事項，也主動就一些便利措施提出建議，供領導小組的其他成員單位考慮。

廣東省委書記李希表示，會按照韓正這次會議的部署要求，繼續舉全省之力推進大灣區建設，為堅持和完善一國兩制實踐，做出廣東應有的貢獻。

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