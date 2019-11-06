【中美角力】聯合國報告：貿易戰令中美兩敗俱傷 (13:29)

報告指出，今年上半年美國從中國進口受加徵關稅影響的商品，由去年同期的1300億美元（約1.01萬億港元）降至950億美元（約7410億港元），減幅超過四分一。報告說：「整體而言，美國對中國加徵關稅損及兩國經濟，美國的損失大多與物價上升有關，中國的損失則與出口大減有關。」

報告作者、聯合國貿易和發展會議經濟學家尼吉塔（Alessandro Nicita）表示，隨時間過去，中國企業今年第二季透過降低出口價格8%，抵銷部分關稅帶來的額外成本，但仍有17%轉嫁至美國消費者身上。報告稱，受貿易戰打擊最大的行業是美國進口中國辦公室機器和通訊設備，下跌150億美元（約1170億港元）。隨着關稅不斷增加，中國出口的損失將繼續擴大。

台灣是「貿易轉移」（trade diversion）下最大受益者，其次是墨西哥。報告指出，台灣今年上半年對美出口較去年同期增加42億美元（約327.6億港元），增加的部分大多是辦公室和通訊設備。

《環球時報》總編輯胡錫進昨日在Twitter發文，認為中美要達成貿易協議，雙方要同時合比例地撤銷貿易戰以來對貨品額外加徵的關稅，談判期間亦不能以新增關稅作為籌碼。《彭博》報道指出，中方近期在關稅議題上不斷施壓，作為兩國達成協議的條件，包括要求華府不再新增對中國貨品的關稅，並下調9月起對中國貨加徵的關稅。

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