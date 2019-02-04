第二屆進博會開幕　逾150國家地區逾3000企業參展　黃金馬桶鑲嵌4萬粒鑽石（短片） (18:30)

第二屆中國國際進口博覽會今早（5日）於上海國家會展中心開幕，超過150個國家和地區的3000多家企業參展，參展國家與企業數量均超過首屆，國內外採購商和觀展人次有望超過50萬人。今屆進博會企業展設置科技生活、汽車、裝備、醫療器械及醫藥保健、品質生活、服務貿易、食品及農產品等7個展區，以下為其中6項科技、醫療及珠寶展品介紹：
鑲嵌了逾4萬粒鑽石的黃金馬桶
馬桶採用獨特的鑲嵌技術，將40815粒334.68卡鑽石，鑲嵌於防彈玻璃材質的廁板上，馬桶其他部分則由黃金打造，馬桶據報將於明午（6日）在進博會會場獲頒健力士世界紀錄。
「千手」汽車組裝機械人
為18部SRA系列汽車車身高密度電焊及組裝機械人，可一次過完成車身組裝與焊接。
全球首款可記錄數據智能餐具
餐具有智能防抖功能，專為柏金遜症患者設計，記錄的數據有助醫療專業人士了解患者日常活動，利於評估疾病和設計治療對策。
改良版乒乓球機械人Forpheus
機械人由日本電子設備製造商歐姆龍（Omron）設計，改良後不僅可根據對手的球技配合對打，甚至能使出專業乒乓球運動員級別的削球與弧圈球等專業動作，據工作人員稱，這是首台列《健力士世界紀錄大全》的乒乓球教練機械人。
鑲嵌了400卡鑽石的吉他
吉他以大量鑽石拼砌出各款立體蝴蝶及樹葉圖案，價值約200萬美元（約1567萬港元），這支吉他更於2015年獲健力士世界紀錄「最有價值吉他」殊榮。
為紀念英國戴安娜王妃、專門設計的同款鞋
有設計師為紀念英國戴安娜王妃，專門設計製造了一款複製戴安娜王妃生前御用鞋履設計師周仰傑（Jimmy Choo），為戴妃設計的最後一對鞋。