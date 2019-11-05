習近平：沒有國家可獨自解決世界經濟難題 (12:42)

國家主席習近平今早（5日）在上海出席第二屆中國國際進口博覽會開幕式，他致辭時不點名批評美國，表示世界經濟發展面臨的難題，沒有哪一個國家可以獨自解決，各國應堅持人類優先的理念，不應把一己之力凌駕於人類利益之上。他亦強調，經濟全球化是歷史潮流，呼籲各國共建開放合作、創新、共享的世界經濟。
習近平在致辭中指出，他在上屆進博會宣布了中國對外開放的5個方面舉措，對上海提出3年進一步開放的要求，一年來這些措施已基本落實，包括設立了上海自由貿易試驗區臨港新片區及其他6個省份的自貿區，上海證券交易所科創板，推動長三角區域一體化發展、粵港澳大灣區、京津冀一體化、長江經濟帶等成果。
他指出，上屆進博會期間和其他國家達成的98項合作項目，其中23項已辦結，47項正在推進，28項也在跟進，顯示「我們是守信的國家，說出來的話是要算數的」。
習近平又呼籲各國共同把全球經濟的蛋糕做大，把全球共享的機制落實，把全球合作的方式做活，共同把經濟全球化的動力搞得愈大愈好，阻力搞得愈小愈好。
習近平倡議共建開放合作的世界經濟，堅持以開放求發展，深化交流合作，堅持「拉手」而不是「鬆手」，堅持「拆牆」而不是「築牆」，削減貿易壁壘。他亦指出，應共同加強知識產權保護，而非搞知識封鎖，製造甚至擴大科技鴻溝。
他表示，中國將持續推進更高水平對外開放的5方面措施，包括繼續擴大市場開放、完善開放格局、優化營商環境、深化多雙邊合作，以及繼續推進共建「一帶一路」。