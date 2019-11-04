大陸公布惠台26條措施　台陸委會：實則利中矮化主權 (22:18)

今次發布的26條措施，宗旨與促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」一脈相承。26條措施中涉及為台灣企業提供同等待遇的措施有13條，包括台資企業同等參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設，同等享受融資、貿易救濟、出口信用保險、進出口便利、標準制訂等政策，支持兩岸青年就業創業基地示範點建設等；涉及為台灣同胞提供同等待遇的措施有13條，包括為台灣同胞在領事保護、農業合作、交通出行、通信資費、購房資格、文化體育、職稱評審、分類招考等方面提供更多便利和支持。

中新社報道指出，26條措施將進一步幫助台資企業加快科技創新，降低綜合成本，並繼續為台灣同胞在學習、工作、生活等方面打造更好環境。

針對「26項措施」，台灣陸委會表示，該等措施是在去年「對台31項措施」基礎上延伸擴大，相關內容不改「名為惠台、實則利中」本質，更夾帶進行一國兩制的政治操作，是「習五條」後，北京當局對台政軍施壓、威脅逼迫台灣接受其一國兩制主張的兩面手法，難以拉近兩岸距離。

陸委會表示，去年以來，政府已持續追蹤評估「31項措施」，及推動「壯大台灣」相關策略、優化台灣整體環境，提醒國人兩岸制度差異，及赴陸應注意可能風險。對於26條措施中，台灣人可向陸方駐外領使館尋求領事保護和協助，陸委會晚上表示，陸方利用台灣民眾在海外如遇有需急難救助、或證件遺失等緊急情形，刻意塑造在國際法與國內法層面對台灣行使管轄的假象，矮化中華民國主權地位的政治圖謀已昭然若揭。

（中新社／中央社）

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