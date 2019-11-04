讓女乘客入駕駛艙拍照　桂林航空機師被終身停飛 (20:55)

微博網民發布的照片顯示，一名沒穿制服、未戴任何證件的女子坐在飛機駕駛座上，儀表盤前擺放了茶具，女子擺出「V」字手勢，圖中還配有「超級感謝機長，實在是太開心了」的文字。有網民從照片中的儀表盤、操作桿等判斷，「照片拍攝於正在飛行的航班中」。內地傳媒亦引述多名機師指出，根據照片中飛行通話頻率、油門位置、水杯茶具等細節，基本可以判斷該照片在客機飛行中拍攝。此舉嚴重違反航空運行規章和空防安全規定。有網民亦根據照片中的紙杯標誌判斷，涉事飛機屬於廣西某航空公司。

該照片引起熱議後，廣西桂林航空表示，經核實該事件發生於今年1月4日桂林航空GT1011桂林至揚州航班。桂林航空稱，對於任何可能威脅航空安全的不當且不專業的行為均堅持「零容忍」。根據中國民用航空局及桂林航空的相關管理規定，針對機長違反民航規章讓無關人員進入駕駛艙的行為，桂林航空決定對當事機長處以終身停飛的處罰，對於涉事的其他機組成員處以無限期停飛並接受公司進一步調查。

（中通社／人民網）

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