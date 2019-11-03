內地甜品師舉報有「港獨」作品　港人V煞蛋糕參賽「國際蛋糕節」遭DQ (17:55)

香港咖啡店「3rd Space」今日（3日）在其Instagram專頁稱，對於「我們有人遠赴英國出賽被政治DQ」，感到不忿和憤怒；餐廳一方表示會爭取上訴，揚言「我們仍然會做自己……即使最後結果不能盡如人意，但我們仍會用多一口氣告訴你，你錯了」。

「3rd Space」回覆明報網站查詢時稱，參加「國際蛋糕節」是該店一直以來的夢想，是次主題是受到反修例示威者感動，所以「想為佢哋做番啲嘢」。

內地《環球網》報道，內地甜品師陳瑤在英國參加「國際蛋糕節」時，「發現有『港獨』甜品師混入」，製作帶有「港獨」色彩作品，於是聯同其他內地參賽者通知大會工作人員。

據「3rd Space」上載影片，被DQ港人所設計的蛋糕分三層，底層模仿「連儂牆」，寫有「五大訴求、缺一不可」、「香港人加油」等字句，中層是「V煞」面具，頂層的配飾有手持黃色雨傘的黑衣人。

（3rd Space Instagram／環球網）

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