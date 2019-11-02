江蘇1.4億元豪宅被指違規建築遭拆除　屋主稱自願拆　家人痛哭 (22:11)

豪宅位於南通呂四港鎮。從周三（10月30日）起傳出豪宅將被拆除後，很多人都前往參觀，一名曾進入豪宅參觀的當地人稱，豪宅有三層，另有一層地下室，「裝修得比較豪華，裏面面積很大，種了很多花草樹木，還有很多大型的裝飾品」。但自從要拆除後，「裏面已經沒有什麼東西了」。

豪宅主人周四（10月31日）表示，2012年看到村裏招商引資信息後，回來投資建了這座豪宅，「當時我們法律意識不強，沒意識到使用這片土地是違規的，現在才知道這棟建築都屬於違建」。屋主又說外界傳言豪宅「被強拆」是不實，「我自己拆的，不是什麼強拆」。至於外界稱豪宅造價達1.3億，屋主表示，豪宅內種了很多名貴樹種，僅周邊環境就花了1億，「總價值超過1.3億」。但屋主並沒有透露豪宅的佔地面積。

雖然豪宅主人稱是支持政府工作，自願拆除豪宅，但其家人抱怨，為什麼建的時候不說違規，建好之後才說；而在拆除時，屋主也與家人抱頭痛哭。豪宅在周四晚由挖土機連夜拆除。

有海外媒體稱，豪宅主人名叫錢建坤，旗下擁有多家公司，包括為美國順勢國際的老闆，主要經營保健品和玉石生意。

（新京報/紐約華人資訊網）

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