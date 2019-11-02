【中美角力】特朗普：或在艾奥瓦州與習近平簽協議 (09:45)

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國務院副總理劉鶴昨與美國貿易談判代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話，雙方形容通話有建設性，貿易談判有進展，並在原則上達成共識。雙方又討論下一步磋商安排。

特朗普昨日在Twitter亦透露中美第一階段貿易協議進展良好，他希望完成談判後，可與習近平在美國簽訂協議：「我們正在尋找不同的地點方，或會在艾奥瓦州，但我希望先完成談判。」外界原先預期中美雙方將於亞太經合組織（APEC）峰會簽訂協議，但由於主辦國智利決定退出主辦，中美領導層需另覓地點會面。

另外，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示中美貿易協議需分三階段。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，雙方已完成第一階段有關匯率、金融服務及開放市場予美國農產品等部分的談判，而保障知識產權及強制技術轉移的談判則會在第二階段進行。

（新華社／法新社／路透社）

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