又一台灣人「被失蹤」　台師大退休學者遭北京關押 (20:33)

施正屏的友人說，施今年56歲，已提早退休；退休後曾在政大經營工商管理碩士（EMBA）開課，後來又擔任大陸國企「華夏集團」首席經濟師，常往返兩岸。友人透露，去年7月最後一次與施正屏用社交軟件LINE聯絡；施正屏的facebook也在去年7月底停止更新。友人問過施妻有關施正屏的動向，但施妻僅說「去修行了」。今年5、6月，施正屏的女兒在美國畢業，向來疼愛女兒的施正屏卻沒有現身畢業典禮，引起懷疑。

台師大回應查詢時表示，施正屏任教時情況正常，去年2月退休後沒有與學校及系所特別聯絡，對其後續情況並不清楚。施正屏失蹤1年3個月以來，其家屬始終不願向海基會、陸委會求助，官方近日曾致電施家詢問，家屬稱施正屏「人在中國做研究，一切很好」。施家友人表示，營救施正屏一事在朋友圈子亦出現兩派意見，但基於尊重家屬，大家都保持低調。

該友人說，他們共同的台商朋友今年6、7月時曾透過管道詢問，得知施正屏被以國安理由關押在北京，北京的軍方與國安人員特別提醒「不要再多問」。有熟識施正屏的人士指出，約於今年4月間得知，施正屏在大陸被判刑約3到4年。施正屏的兒子曾在大陸讀中醫，但已畢業，並在美國執業；女兒也在美國就業，台灣只剩施妻一人。

施正屏曾是國民黨的本土派，在前總統陳水扁執政時，出任駐美農糧貿易代表。但蔡英文上台後，他未獲重用。他後來在旺旺中時媒體集團擔任主筆，寫評論專欄，對蔡英文政府多有批評。

海基會今年9月曾稱，2016年以來，有149名台灣人在大陸失聯，其中101人已經尋獲，另外的48人則毫無音訊。

（自由時報/中央社）

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