湛江海邊驚現一公里垃圾帶　當局擬以5天清理 (20:00)

吳川市海濱街道塘尾海岸的污染帶，可見廢棄的網繩及建築廢料沿海岸線一路延綿；有垃圾堆成了高達4，5米的垃圾山，有的被海水冲刷到沙灘上，發出刺鼻的塑膠臭味。這些垃圾主要來自當地多家漁網作坊，由於當地缺乏垃圾處理能力，約從3年前開始，這些漁網作坊僱用貨車，把生產廢棄的邊角料偷偷運到海邊傾倒。

湛江市生態環境局吳川分局稱，垃圾堆放在海岸，與附近一些養殖戶需要用垃圾堆來防風固沙有關；相關職能部門早於去年關注到垃圾被傾倒海岸的現象，也曾通過在路口設置關卡、與公安部門聯合排查線索等方式阻止，但一年多過去，垃圾傾倒現象反而愈演愈烈。

湛江市生態環境局吳川分局昨日又接到舉報，稱有人在海邊傾倒垃圾。生態環境局隨即聯合吳川市城綜局、農業農村局、海濱街道辦、海濱派出所等有關單位到現場進行調查。該局副局長戴其實今日表示，調查發現污染帶不單有建築廢料、網繩邊角料，還有大量的生活垃圾，部分垃圾已被附近蝦塘養殖場填埋以鞏固路基。

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