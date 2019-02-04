基委會主任沈春耀提四中全會5點港澳方針　包括完善中央對特首官員任命機制 (16:30)

中共中央宣傳部今日在北京舉行中國共產黨十九屆四中全會新聞發布會，被問到全國人大是否將就港澳「維護國家安全的法律制度」立法或釋法，沈春耀未有正面回應。他提到，按照「一國兩制」原則治理好香港和澳門，是中國治理制度體系的重要組成部分，也是四中全會討論的重要內容，又強調堅持「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制是派生於一國、統一於一國之內」。

沈春耀以5點說明四中全會的港澳方針，一是堅持依法治港治澳，依照中國憲法，堅持「以愛國者為主體的港人治港，澳人治澳」；二是完善中央對特區行政長官和主要官員的任命機制；三是「建立、健全維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特區強化執法力量」；四是完善港澳融入國家發展大局，和中國優勢互補、協同發展的機制，推進「粵港澳大灣區」建設，支持香港發展經濟改善民生，解決深層次問題；五是加強對港澳公職人員和青少年憲法、《基本法》教育及國情教育，增強國家意識和愛國精神。

沈春耀重申，要堅定維護中國的國家主權安全發展利益，維護香港、澳門長期繁榮穩定，「絕不容忍任何挑戰一國兩制底線的行為，絕不容忍任何分裂國家、危害國家安全的行為，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務，以及進行分裂、顛覆、滲透和破壞活動」。

（中新社/中央社）

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