不滿女兒30歲未嫁　江蘇母親鐵棍打女被拘 (21:45)

事發於9月8日，常州警方接到一女子報警，稱被母親用棍打。警員趕到事發的食店時，王姓母親和林姓女兒仍在爭執。林女稱是她報警，她指着母親說：「手上破的地方就是她打的，用鐵棍打！後背、腿，都受傷了！」王婦聲稱「我想打死她」。

警員將母女帶回派出所調查，但王婦不願配合，聲稱打的是自己女兒，又不是打別人。經醫生檢驗，林女腿部、臀部、手肘等處都有損傷，有大面積瘀青，判斷屬輕傷。警方還了解到，林女多次遭到母親毆打。

王婦育有一男一女，她說女兒今年30歲，還沒嫁人，之前一個人在外面工作生活，一年前回到食店幫忙。由於王為兒子買了一套房子，沒給女兒買，引起女兒不滿，此後母女兩人常因瑣事爭吵。王婦多次用棍棒、徒手打女兒。今年8月，王婦還當着警察的面前想打女兒。事後母女多次簽下《調解協議書》，警方亦多次向兩人發放反家暴告誡書，但都未能阻止王婦打女。

當日林女被打後，雖經多方調解，但林稱自己長期遭母親虐打，身心皆受到嚴重傷害，要母親答應賠償8萬元損失費方可諒解，否則免談。目前王婦已被刑事拘留。

（江蘇新聞）

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