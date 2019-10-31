比利時禁孔子學院院長入境　疑涉間諜活動 (14:00)

宋新寧透過電郵向路透社稱，比利時國家安全局錯誤指控他在當地與中國情報人員合作，他已就被拒入境向比利時提出上訴。他又說，該禁令意味同時被禁進入所有其他歐洲神根國家。比利時內政部發言人厄爾諾德（Dominique Ernould）表示，已拒絕給予宋新寧返回布魯塞爾自由大學（Vrije Universiteit Brussel）孔子學院所需的許可，但以私隱為由拒絕進一步評論。

比利時傳媒去年報道，比利時情報機構曾警告布魯塞爾自由大學有關孔子學院涉及間諜活動的風險。該孔子學院2016年成立，與中國四川大學及人民大學合作開辦。學院網站上有宋新寧、中國總理李克強及比利時時任首相米歇爾（Charles Michel）的照片。

布魯塞爾自由大學向路透社稱，與中國等國家交流需要經過非常嚴格的審視，但校方仍堅持人民和社會只有通過對話才能前進。該大學新聞主任維特曼斯（Sicco Wittermans）表示， 校方目前就有關孔子學院的問題，正與情報機構緊密合作，「例如在委任新院長時，我們會諮詢國家安全部門」。他說，孔子學院的合約明年到期，會審慎考慮會否續約。

中國政府在各國積極設立孔子學院傳播中國文化，被視為對外展示「軟實力」的重要平台。隨着世界經濟體之間的關係緊張，一些中國學者或是專業人士在歐洲和北美受到更嚴格的審查。

（路透社）

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