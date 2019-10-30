黑龍江首發現白堊紀鱉化石 (23:42)

這個白堊紀生物群位於海倫市井家店林場境內，距離海倫市區75公里。在井家店林場境內一條峽谷，峽谷上接小興安嶺餘脈，下至海倫市東方紅水庫上游，谷長10餘公里。在峽谷山體及兩側河道下的灰綠色砂岩中，發現眾多植物和動物化石。

中國地質博物館教授級高級工程師、中國植物學會古植物分會理事長程業明介紹，他帶領團隊從2018年6月至9月對海倫境內的峽谷進行了考察，發現這裏的化石既有蕨類植物的莖乾化石，也有裸子植物蘇鐵類、松柏類木化石。蕨類植物包括登普斯基蕨科、紫萁科和桫欏科等類群。這些化石對於研究蕨類植物的演化發展歷史以及當時的古環境意義重大。

北京自然博物館副研究員王寶鵬上月到海倫市調查，在海倫峽谷中發現大塊的恐龍化石和鱉化石，鱉化石的發現在中國尚屬首次。王寶鵬認為，海倫古生物群的發現，證明這裏在遠古時代就存在過完整的生態系統，這對古環境古氣候的研究有重大意義。中國地質博物館高級工程師、中國古生物學會科普工作委員會委員劉風香博士說，這個木化石群填補了國內相關研究的空白。

（新華社）

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