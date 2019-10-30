廣州警方：萬聖夜勿扮鬼怪乘地鐵 (21:15)

廣州市公安局公共交通分局的通告稱，西方節日「萬聖節」臨近，一些商家和娛樂場所已開始舉行各種節日派對活動，包括廣州在內一些大城市的地鐵站及車廂內都曾出現穿著奇異服飾和妝容的乘客聚集、逗留，造成群眾圍觀，甚至令不知情的乘客受驚嚇，擾亂車站的治安秩序。

廣州警方提醒「過節」的市民選擇合適地點開展活動，勿化「恐怖」妝面或裝扮「鬼怪」乘坐地鐵，或在地鐵場所搞「行為藝術」，以免對其他乘客造成不適和恐慌。屆時，地鐵工作人員會勸阻此類妝扮的乘客和行為。對不聽勸阻或對公共秩序、公共安全造成不良後果者，公安機關將依法處理。

一周前在廣州漢溪長隆地鐵站，多名乘客參加派對後在進站安檢時被要求卸妝才能乘搭地鐵。地鐵負責人表示，乘客妝容較為驚悚，臉上帶有「血漬」，要求乘客卸妝是為了避免引起其他乘客恐慌。今年3月，有廣州女生化了哥德妝搭地鐵，被工作人員認為「太恐怖」，要求她「原地卸妝」再入站，一度引起抗議。

（廣州公交公安微博）

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