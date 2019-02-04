美參院通過「台北法案」支持台維繫全球邦交　國台辦：反對插手干涉中國內政 (18:45)

美國聯邦參議院周二（29日）一致同意通過《台灣盟邦國際保障與強化倡議》（下簡「台北法案」），法案要求當局採取積極行動，支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式伙伴關係，眾議院外委會周三（30日）亦會就眾議院版本的法案表決。國務院台辦發言人馬曉光周三回應表示，堅決反對美國通過一系列所謂的涉台法案來插手台灣問題、干涉中國內政。
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參議院版本的「台北法案」目的在於表達美國支持台灣維繫全球邦交、支持台灣與美國密切的經濟、政治與安全關係，美國總統應常態性地提供符合台灣需求的防禦物資，以因應來自中國現在及未來可能的威脅，包括支持台灣發展與整合具機動性、耐存活性，且具成本效益的不對稱戰力，並指出依據「台灣旅行法」鼓勵美國高級別官員訪台等。
美國國會有意見指出，對顯著與台灣強化關係的國家，美國應研究以適當及符合利益的方式，提升美國與該國的經濟、安全及外交交往；反之對嚴重損害與台灣關係的國家，則應降低交往。
若眾議院通過法案，參眾兩院將協商最後共同版本，再經兩院各自通過後，即可送白宮，由總統特朗普簽署後生效成為法律。
台灣駐美代表處對參議院通過「台北法案」表示意義非凡，對美國國會長久以來支持深化台美關係、拓展國際空間及力挺台灣捍衛主權與自由民主制度的具體行動，表達誠摯感謝。
馬曉光於例行新聞發布會上表示，台當局發展所謂的「外交關係」，「不過是癡人說夢，是永遠不可能實現的」。美國打「台灣牌」，民進黨當局投懷送抱、甘當棋子，最終損害的是台海地區的和平及兩岸同胞特別是台灣同胞的利益。