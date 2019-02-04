美參院通過「台北法案」支持台維繫全球邦交　國台辦：反對插手干涉中國內政 (18:45)

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參議院版本的「台北法案」目的在於表達美國支持台灣維繫全球邦交、支持台灣與美國密切的經濟、政治與安全關係，美國總統應常態性地提供符合台灣需求的防禦物資，以因應來自中國現在及未來可能的威脅，包括支持台灣發展與整合具機動性、耐存活性，且具成本效益的不對稱戰力，並指出依據「台灣旅行法」鼓勵美國高級別官員訪台等。

美國國會有意見指出，對顯著與台灣強化關係的國家，美國應研究以適當及符合利益的方式，提升美國與該國的經濟、安全及外交交往；反之對嚴重損害與台灣關係的國家，則應降低交往。

若眾議院通過法案，參眾兩院將協商最後共同版本，再經兩院各自通過後，即可送白宮，由總統特朗普簽署後生效成為法律。

台灣駐美代表處對參議院通過「台北法案」表示意義非凡，對美國國會長久以來支持深化台美關係、拓展國際空間及力挺台灣捍衛主權與自由民主制度的具體行動，表達誠摯感謝。

馬曉光於例行新聞發布會上表示，台當局發展所謂的「外交關係」，「不過是癡人說夢，是永遠不可能實現的」。美國打「台灣牌」，民進黨當局投懷送抱、甘當棋子，最終損害的是台海地區的和平及兩岸同胞特別是台灣同胞的利益。

（中央社/中新社）

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