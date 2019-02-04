【黃之鋒被DQ】港澳辦︰港府決定具充足事實法律依據　新華社：反中亂港必有代價 修改紀錄 (11:16)

楊光指出，黃之鋒多年來大肆宣揚所謂「自決」等「港獨」主張，公然否認香港是中國的一部分，在修例風波中頻頻向外國勢力搖尾乞憐、乞求干預，是挑戰「一國兩制」原則底線和破壞香港繁榮穩定的禍首之一，從根本上不符合參選人須擁護《基本法》和效忠香港特別行政區的資格要求。

【11:16】香港眾志秘書長黃之鋒昨（29日）遭拒絕確認區議會選舉提名，內地多個官方媒體其後發表文章支持選舉主任蔡亮的決定。其中新華社時評直斥黃之鋒為「如假包換的港獨分子」，又指眾志前常委周庭去年曾被選舉主任認定參選立法會港島區補選提名無效，認為眾志成員不擁護基本法及效忠香港，被取消資格是理所當然。

新華社昨晚發表題為〈黃之鋒們，「反中亂港」必有代價！〉的時評，稱選舉主任這次做了於法有據，於理應當的決定，批評黃之鋒事後惡意曲解，試圖將法律問題政治化。評論又稱，黃之鋒歷年來的所作所為「就是一個徹頭徹尾、如假包換的港獨分子、叛國分子」，質疑他有何資格參加區議會選舉。

而《環球時報》昨亦以〈DQ黃之鋒，於法於理都是正義的〉為題發表社評，強調裁定黃之鋒提名無效是選舉主任的法定權力，又指「香港的任何選舉都是中華人民共和國所屬一個特別行政區的內部選舉，而不是一個國家框架下的選舉」，認為不破壞香港與國家的正當所屬關係，不衝擊「一國兩制」和「搞港獨」，是所有參選人應符合的條件。

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