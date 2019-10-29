北京地鐵將採用人臉識別技術　分類安檢乘客 (20:06)

北京市軌道交通指揮中心主任戰明輝今日（29日）表示，截止今年10月，已建成運營的軌道交通共23條線，運營里程達678公里、車站394座，工作日的日均客流1230萬人次。同時正在建設中的線路還有370公里，會在今後2至3年內陸續建成通車，屆時北京城市軌道交通工作日的日均客流預計達到1700萬人次。

目前乘客進入北京地鐵車站，均須接受安檢，除隨身物品須放入X光機掃描外，乘客亦須接受安檢人員以手持儀器掃描，高峰時段乘客往往要排隊10至20分鐘才能進站，引來乘客抱怨。戰明輝認為，乘客和物品同檢的效率比較低，北京地鐵將應用人臉識別技術實現乘客分類安檢。他說，會研究建立人員分類標準，並形成對應的人臉庫；依人臉識別系統判別乘客，並將信息推送給安檢人員，安檢人員據此對應採取不同的安檢措施。不過他沒有說明何時會採用人臉識別技術。

建乘客「白名單」及加強懲戒失信行為

另外，北京地鐵公司董事長謝正光表示，針對地鐵站的安檢，未來北京地鐵將加強「乘客信用體系」，建立地鐵乘客「白名單」及快速安檢通道制度，對失信行為加強「社會聯合懲戒」。

（北京青年報/新京報）

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