四中全會北京召開　習近平作工作報告 (14:48)

新華社報道，四中全會的主要議程是研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化等多項重大問題。

中共中央政治局上周四（24日）召開會議並決定，中共十九屆四中全會於本月28日至31日在北京召開，《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》稿將提請十九屆四中全會審議。

中央政治局會議提出了堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總體目標，亦即到中共成立100年時，在各方面制度在更成熟及更定型上取得明顯成效；到2035年，各方面制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化；到新中國成立100年時，全面實現國家治理體系和治理能力現代化，使中國特色社會主義制度更鞏固優越。

（新華社）

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