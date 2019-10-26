內地推地鐵管理新規定　不戴耳機聽音樂煲劇列黑名單 (22:00)

內地媒體稱，這項《城市軌道交通客運組織與服務管理辦法》共7章43條，包括總則、基礎管理、客運組織、客運服務、乘客行為規範、服務監督與提升，以及附則。《辦法》列明影響運營安全的10類被禁止行為，以及影響秩序的7類需約束行為，提倡文明乘車美德。其中10類被禁止行為包括攔截列車；提示警鈴鳴響時強行上下列車；車門或站台門關閉後拉開車門；擅自操作有警示標誌的按鈕和開關裝置；在車站、列車內吸煙，點燃明火；在運行的自動扶梯上逆行、推擠、嬉戲打鬧等。

7類需約束行為則包括：在車站或者列車內塗寫、刻畫或者私自張貼、懸掛物品；攜帶動物（導盲犬、軍警犬除外）進站乘車，攜帶有嚴重異味、刺激性氣味的物品進站乘車；推銷產品或從事營銷活動，乞討、賣藝及歌舞表演，大聲喧嘩、吵鬧，使用電子設備時外放聲音；騎行平衡車、電動車（不包括殘疾人助力車）、自行車，使用滑板、溜冰鞋；在列車內進食（嬰兒、病人除外）；隨地吐痰、便溺、亂吐香口膠，亂扔果皮、紙屑等廢棄物，躺臥或踩踏座席。

《辦法》並要求具備條件的車站，應設置無障礙洗手間、嬰兒護理台、兒童洗手盆等服務設施；宜設母嬰室、自動提款機、自動售貨機等便民服務設備。但報道並沒有說明罰則。

（北京日報/觀察者網）

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