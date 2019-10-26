台北同志遊行人數創新高　港人攜抗爭裝備參與 (18:12)

來自香港的Alex今年特意赴台參與同志遊行，其間展示象徵反修例運動的抗爭裝備。Alex提到，今年是台灣同婚合法化的第一年，身為同志，他為台灣感到開心。他又說，台灣「如果選了不好的政府的話，這套裝備可能幾年後就會穿上了」，他不希望台灣人有一天要面對催淚彈，希望大家好好投票，也要跟朋友宣揚，必須守護台灣的價值。

Alex在遊行起點台北市政府前廣場附近的路旁，把大批香港示威者的裝備放在地上，包括一套衣服、頭盔、眼罩、保鮮紙、生理鹽水等，旁邊還附上紙板，紙板寫着這些物品對於平常人、抗爭者有何不同。例如一般人眼中的地盤安全帽，對示威者來說卻是防護頭盔。他說，展示這些的物品，都是他在香港近幾個月蒐集的，希望能藉此告訴台灣的朋友，抗爭好像離大家很遠，但其實非常接近。

Alex又提到，許多香港的同志都非常關心反修例議題，這幾個月來香港反修例抗爭者裏面，也有很多同志參與，他就有一個同志友人是「勇武派」。不過，遊行期間，Alex並沒有像在香港時那樣打扮，他舉着「我是同志，也是香港人」、「明年大選你的一票很重要，記得去投票」的紙板，同時還有彩虹旗。

婚姻平權大平台副總召鄧筑媛表示，今年遊行有223組隊伍報名參加，還有超過30組的友善企業，以及來自香港、東京的遊行隊伍，還有歐盟、澳洲、比利時、加拿大、法國、德國、英國、瑞士、瑞典等駐台機構參與，估計吸引了20萬人上街。為配合今次遊行，共印製了7種不同顏色跟字詞的單張，鼓勵民眾發揮創意拼字，其中寫有「民主」的單張數量較少，希望能提醒大家民主得來不易。沿途設置了3個小舞台，希望同志能與參與民眾互動。

(上報/中央社/聯合報/自由時報)

其他報道：NASA擬2022年送機械人上月球尋水源【短片】

其他報道：山東67歲孕婦產女稱自然受孕 68歲丈夫：天賜的

其他報道：日本千葉福島暴雨成災 最少10死3失蹤

其他報道：全球多地爆示威 聯合國秘書長促領袖聆聽民眾訴求 籲示威者棄暴力