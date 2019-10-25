華裔指揮音樂會台上甩褲　觀眾一片笑聲 (22:22)

音樂會在米蘭達威瑪劇院舉行，千餘觀眾觀看演出，中國駐米蘭領事館文化總領事高魯鵬到來捧場，並在演出前致辭。表演在《瑤族舞曲》熟悉的歡歌熱舞中拉開帷幕，70歲的指揮湯沐海和斯卡拉愛樂樂團精彩亮相。隨後的節目包括著名小提琴協奏曲《梁祝》，以及在歐洲首演的中國作曲家葉小綱第七交響曲《英雄》。

演出期間，湯沐海的褲子突然甩脫，露出內褲，他迅速提起褲子並繼續指揮，引來在場觀眾的一片笑聲，一旁的女小提琴手也忍不住笑了出來，但表演並未受到影響。有網友開玩笑說，「真性情的男人早已放飛自我，褲子在不在身上那是細節」；還有人指出，湯沐海是中國著名電影導演湯曉丹的兒子，早年在中國指揮，到哪演出都人氣爆棚，「多年沒有他的消息，多虧了這次掉褲子，再次人氣旺盛」。

「慶祝新中國成立70周年世界著名交響樂團與中國愛樂樂團國際合作」系列項目，將與新日本愛樂樂團、法國圖盧茲國家管弦樂團等國際名樂團在全球多個城市舉辦專場音樂會。

（中國愛樂樂團官網/網易新聞）

其他報道：自稱因調查香港問題被要求返大陸受審 中國籍男子藉轉機入台不果被遣第三國

其他報道：王岐山︰習近平「原則同意」明年春季訪日

其他報道：解放軍世界軍人運動會主場作弊 遭取消定向越野賽資格