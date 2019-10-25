四川棕熊偷吃被困　獲解救放歸自然 (21:51)

棕熊是國家二級保護動物。事發於23日，道孚縣林業草原局接到麻孜鄉派出所的報告，稱在該鄉崩龍村一戶村民家中，一隻夜晚覓食的熊被圍網困住腳部，正在掙扎；棕熊被困現場距離最近的民居僅10米。村民巴登忠孜是首先發現棕熊被困在自家果園的人，「早上9時，我去上廁所，聽到低吼聲，見有隻熊在果園內，目測有400斤（200公斤），我立馬跑回家給村支書和村主任打電話」。人員到場後，為安全解救棕熊，決定採取麻醉方式。

村民先用蘋果引開棕熊的注意力，技術人員再繞到棕熊後方，從不同角度在5米外把麻醉針管吹向棕熊。10分鐘後，棕熊在麻醉針作用下昏睡，村民和工作人員迅速用繩把棕熊的腳綁好，並用鉗剪斷圍網，確認棕熊無受傷後，用木板把牠推到果園外林間半坡處。3小時後藥效過去，棕熊醒來，自行返回大自然。

當地經常有棕熊出沒，據村主任仁孜尼瑪表示，上周村裏一頭馬駒和牛被熊咬死；21日凌晨，他曾趕走兩隻偷蘋果的熊。道孚縣林業和草原局野保辦負責人王智晶說，近日氣溫驟降，棕熊為積累冬眠所需的大量脂肪，必須吃很多漿果和其他食物，相信此次外出覓食也是為冬眠做準備。

（四川在線/新華社）

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