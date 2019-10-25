王岐山︰習近平「原則同意」明年春季訪日 (17:28)

新華社報道，王岐山周一（21日）至周五（25日）訪問日本，其間以習近平特使身分在東京出席周二（22日）舉行的日皇德仁即位慶典，並分別會見日本首相安倍晉三、副首相兼財務大臣麻生太郎、內閣官房長官菅義偉、前首相福田康夫、自民黨幹事長二階俊博等。

報道指出，王岐山會見安倍晉三時表示，今年6月，習近平與安倍就推動構建契合新時代要求的中日關係達成一系列重要共識。他強調，雙方要恪守中日四個政治文件確立的各項原則，穩妥處理好歷史、台灣等問題，確保兩國關係沿着和平、友好、合作的正確軌道持續向前發展。

王岐山在會面中提及，習近平「原則同意」應邀明年春天對日本進行國事訪問，希望雙方保持密切溝通協調，「積極營造適宜有利的環境和氛圍，確保訪問順利實現並取得圓滿成功」。

報道又引述安倍晉三表示，日方熱切期待習近平明年春季訪日，願妥善處理台灣等敏感問題，將努力建設和諧、面向未來和充滿活力的日中關係。

（新華社）

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