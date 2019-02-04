自稱因調查香港問題被要求返大陸受審　中國籍男子藉轉機入台不果被遣第三國 (18:00)

涉事男子沈裕力在其Twitter專頁指出，今年6月去香港調研香港問題，並且得出了一些不利於專制強權的結論，被大陸公安局調查，說他涉嫌勾結「港獨」勢力，危害國家安全，要求他回大陸受審。沈裕力在Twitter化名「鄧尼孜」，他6月發表關於香港的言論並不多，但到9月和10月突然多起來，如9月26日稱「香港動蕩是中共固執封建專制的治國方針導致的歷史必然」，昨日他說台灣當局要遣返他。

沈裕力昨日上午乘搭飛機前往泰國，但在桃園國際機場轉機時滯留，他表示「因不敢回去中國，想以跳機方式入台」，他落機後拍攝影片表示「因為第一次跳機沒經驗」，問網民該怎麼做。不過台媒報道時並無說明沈裕力是從何處飛往泰國。

台灣移民署表示，沈裕力昨日乘搭飛機抵達桃園機場等候轉機前往泰國時，想在台「跳機」尋求庇護，過程中還自行撕毀個人護照。由於他事先未申請有效入台許可證件，而且無法舉證有領導民主運動傑出表現的具體事實及受迫害的立即危險，不符合大陸地區人民在台灣地區「依親居留」、「長期居留」或「定居」許可辦法第18條「專案許可」事由，經過向當事人說明後，已依國際慣例協助其搭機返回安全第三國，於今日凌晨離境。

（中央社/沈裕力Twitter）

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