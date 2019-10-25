解放軍世界軍人運動會主場作弊　遭取消定向越野賽資格 (16:15)

根據賽規，定向越野參賽者只可利用地圖和指南針完成賽事。惟在周日（20日）舉行的中距離比賽，國際定向越野運動總會（International Orienteering Federation，IOF）接獲俄羅斯、瑞士、法國、波蘭及奧地利隊投訴後，調查揭發在女子比賽中取得第一、二及四名，以及在男子比賽中取得第二名的中國隊，獲旁觀者「幫助」，並利用只有他們知道的標記和小路作賽，因而取消中國選手的資格。

《中國青年報》20日下午曾在微博發帖，表示中國隊派出6男4女運動員，參加定向越野項目的中距離比賽，但本報記者今午查看有關賽事的大會網頁，發現網頁已無列出中國隊選手的資料。

中國隊在世界軍人運動會作弊的消息，被外國傳媒廣泛報道；內地傳媒縱有報道定向越野賽消息，卻未見提及解放軍作弊被「DQ」，但微博上有不少網民留言提及事件，有人批評解放軍「丟人現眼」、「給部隊抹黑」等。

第七屆世界軍人運動會本月18至27日在湖北武漢舉行，國家主席、中央軍委主席習近平上周五（18日）出席開幕禮，並在開幕禮前會見各國防務部門和軍隊領導人及國際軍事體育理事會主要官員，表示要以本屆軍運會為契機，加強同各國軍隊交流溝通。

（衛報）

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