曾參加港反修例遊行　內地獨立記者黃雪琴被拘 (18:50)

內地女權行動圈子今日（24日）傳出消息，引述黃雪琴多名好友稱，黃已失聯一周，相信被關押在廣州市公安局白雲區看守所。黃雪琴的好友萬淼焱律師從成都趕往廣州，估計正處理事件，但黃的多名友人聯絡萬淼焱，未獲正面回應。

曾發6．9遊行圖片短片 被審查刪除

今年2月至8月，黃雪琴於香港、台灣等地訪學。其間，她於6月10日在內容創作平台「Matters」上發文，記述她「帶着要去發聲、參與、見證並記錄歷史的心態」，參加香港6月9日反修例遊行的經歷。文章提到，她當日不斷在微信朋友圈發遊行現場的圖片和短片，其後發現有內容被審查刪除，只能透過隱晦的文字傳播遊行消息。

微信微博遭禁言

她在文中表示，後來《環球時報》社論將當日遊行定性為「反對派勾結西方勢力」，她想「再次發圖片和視頻，說明這是103萬市民自主參與，攻佔立法會只是一群熱血青年，是警方暴力清場」，惟發現微信、微博已經被禁言。

黃雪琴6月11日在社交媒體表示，發表有關文章後，「廣州的警察們今晚又深夜找到家裏，家人又被騷擾，父母驚恐萬分」。

原9月入讀港大

據知情者稱，黃雪琴本將於9月入讀香港大學法律系研究生「LLM in Human Rights」，但她於8月底被廣州警方傳喚及沒收護照等旅行證件，未能入學。

黃雪琴曾在內地《新快報》、《南都周刊》等媒體任職，關注性別、平權、貪腐、環境污染等議題，曾發起中國女記者性騷擾調查，近兩年發表多篇#METOO調查報道，在國內引起強烈反響。

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