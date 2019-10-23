【陳同佳案】陸委會：陳同佳不可「自由行模式」赴台　設單一窗口處理 (23:16)

陸委會指出，設立單一窗口處理陳同佳赴台事宜，是因為港府至今「仍無法掌握陳嫌何時要前來台灣」；又認為若港府昨（22日）能正面迅速回應台方有關派員來港將陳同佳帶回台灣的要求，有關不確定的情況應不致發生。

陸委會表示，台灣政府一直秉持三點原則辦理陳同佳案，包括「確保政府全程掌控，沒有自由行模式」；確保陳同佳可登機赴台，沒有拒收問題；以及確保陳同佳赴台過程安全。陸委會澄清，陳同佳可「自由行」赴台並非事實，指出由於今早7時香港飛台北的航班有陳同佳的機位，台灣政府因此事先做好完整部署，確保邊境管制單位可即時接獲通報讓陳登機。

陸委會強調，陳同佳案「在台灣沒有政治操作的問題，也沒有司法不公的疑慮」，相關者若真心要協助陳同佳赴台面對司法，「實不宜再發表毫無必要的政治言語」，這對處理案件毫無助益。

（陸委會網站）

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