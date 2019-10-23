天安門觀禮台入選北京市歷史建築 (22:51)

北京市規自委負責人介紹，歷史建築是指具有一定保護價值、能夠反映歷史風貌和地方特色、未公布為文物保護單位、也未登記為不可移動文物的建築物及構築物。在北京市第二批歷史建築中，還包括北京國際飯店、北京西苑飯店歷史建築群、蚨隆店舊址等北京市的地標性建築。

中央戲劇學院、中國政法大學近現代歷史建築群、北京航空航天大學近現代歷史建築群等北京高校內的一些建築；橋樑工程專家茅以升故居、核物理學家錢三強舊居等一批名人故居或舊居；一些老工廠包括北京絲綢廠歷史建築群、北京大華無線電儀器廠歷史建築群、龍徽葡萄酒廠歷史建築群、北京市第二通用機器廠歷史建築群等，也入選為本批北京市歷史建築。

今年6月，北京市公布首批歷史建築，人民大會堂、民族文化宮、「四部一會」（1950年代第一機械工業部、第二機械工業部、重工業部、財政部，以及國家計劃委員會）辦公樓、政協禮堂、北京展覽館、北京天文館、福綏境大樓、北京大學燕南園歷史建築群、清華大學照瀾院歷史建築群等共429處入選。

（新華社）

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