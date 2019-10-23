內地簡政便民　再取消42項奇葩證明 (21:59)

在周一（21日）的季度新聞發布會上，人社部將取消42項有關的證明事項材料主要有五類，包括通過網絡核驗能做到的，如辦理人力資源服務許可證時不用再提交工作人員的學歷證明等共3項。通過部門間核查能夠實現的事項，如辦理社會保險登記不用再提交營業執照、組織機構統一代碼證書等共6項。由人社部門內部不同機構之間互相提供的證明材料，改為通過內部信息共享的方式實現，這一類有9項。如申領工傷保險待遇時，不再提交認定工傷決定書。

另外，會積極探討以告知承諾制度代替出示證明共16項，如學校在讀證明、直系親屬關係證明、死亡證明、專業技術職務聘用證明等。最後是根據實際情況不需要再提供的有8項，如申請更正技能人員職業資格證書信息，不再提交職業資格證書原件，原件自行失效。

2015年5月，總理李克強在國務院常務會議上提到，從媒體看到一名公民出國旅遊需填寫「緊急聯繫人」，他寫了母親的名字，結果有關部門要求他提供文件證明「你媽是你媽」。李克強說，「這怎麼證明呢？簡直是天大的笑話！」質疑這些辦事機構是出於對百姓負責，還是在故意刁難百姓。此後內地也陸續推出簡政便民的措施。以人社部為例，去年12月和今年3月，已取消了人社領域兩批80多項相關證明及材料事項。

（央視新聞/法治周末）

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