內地離婚率高　黑龍江每100對夫婦63對離婚 (19:04)

北京市民政局昨（22日）公布《2019年社會服務統計季報表（三季度）》，顯示前3季北京結婚登記有逾9萬對，同比減少6.98%；離婚登記逾5萬對，同比增長12.44%；即今年前9個月，北京的離婚和結婚比率達到57.33%。《2018年北京市社會建設和民政事業發展統計公報》顯示，2014年至2018年，結婚登記對數從約17萬對降至約14萬對，離婚登記對數從約5.6萬對增至約6.7萬對。

民政部公布的數據顯示，2018年全國結婚登記人數為1013.9萬對，依法辦理離婚手續的共有446.1萬對，離婚結婚比為44%。北京市民政局官方微博早前刊文指出，在各省離婚結婚比統計中，黑龍江省的離婚結婚比高達63%。這意味有100對夫婦結婚，就有63對夫婦離婚。此外天津、吉林、遼寧、重慶的離婚結婚比也超過五成，上海、北京則緊隨其後。

吉林大學東北亞研究中心副教授李雨潼曾做過東北地區離婚率全國居首的原因分析，認為離婚率逐年升高是全國各地區的普遍現象，並非東北獨有。她認為，離婚率提高主要包括法律程序簡化、社會成本降低；婚前感情基礎不夠，對婚姻質量要求提高，婚外誘惑增加；低生育率導致婚齡人口中獨生子女比例更高，婚姻包容度降低等原因。

（每日經濟新聞）

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