王毅：抹黑攻擊中國只能淪為笑料　駐聯合國代表斥個別國家借人權干涉中方內政 (15:30)

王毅在伯爾尼與瑞士聯邦委員兼外長卡西斯一同見記者時，被問及如何回應最近美國一些政客四處奔走，對中國進行各種指摘，王毅回應，中國是一個負責任大國，在國際舞台上堂堂正正、光明磊落，發展的目的是讓中國人民過上更好的日子，沒有其他想法和企圖。

他又說，中國從不違約退群，不像有些國家不把國家協議和義務當回事；從不以大欺小，從不干涉他國內政；從不把自己的問題轉嫁給別國，更反對把國內法淩駕於國際法之上，動輒對別國實施單邊制裁。

針對美國等個別國家近期在聯合國提出涉疆、涉港等問題，張軍於聯合國大會發言時表示，美國等個別國家惡習不改，企圖借人權問題干涉中國內政，中方對此堅決拒絕。他指出，恃強淩弱不得人心，個別國家總有人熱衷對發展中國家指手畫腳，發號施令，中國奉勸有關國家摒棄霸權主義和強權政治。他批評，某些國家在世界上到處製造混亂，大搞顏色革命，嚴重侵犯相關國家人民的人權，奉勸有關國家先管好自己的事，而不是四處煽風點火。

（中新社）

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