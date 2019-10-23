【陳同佳案】蔡英文：只有逮捕沒有自首　籲港府不要迴避負起責任 (13:49)

新聞稿又指出，台灣對於打擊跨境犯罪一向不遺餘力，這次陳同佳案，法務部也充分展現要追訴跨境殺人重罪，對於港府「不尊重香港司法管轄權」的說法，無法理解。

【12:14】台灣殺人案疑犯陳同佳欲赴台灣自首，他今日（23日）就洗黑錢罪刑滿出獄。台灣總統蔡英文再於facebook發帖文，表示關於港人陳同佳的案件，她已經說過很多次，受害者和加害者都是香港公民，既然港府不願意行使司法管轄權、不願意替香港人伸張正義，那就由中華民國、台灣來處理。

蔡英文指出，疑犯陳同佳正被台灣通緝，所以沒有所謂自由行、背包客的問題，「只有逮捕，沒有自首」。對於近日被指過於軟弱或不顧司法正義，蔡英文表示，現在做的每一件事，「都是在伸張正義，也是在伸張主權，這就是國家的主權」。

蔡英文表示，會持續要求港府提供司法協助，尤其是提供相關事證，並呼籲港府不要迴避，負起責任，一起替受害者伸張正義。

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