浙江蘭溪市發現一億年前恐龍化石　惟遭村民填平 (19:03)

八仙崗距離蘭溪市區40多公里，山崗是一片紅褐色的岩石，上面建有一座小廟，廟前有8處圓形的凹坑，直徑約六、七十厘米。今年初，一位陳姓村民在新聞上得知貴州省茅台鎮侏羅紀早期地層發現大量恐龍足跡，想起老家山崗也有類似的印記，便在社交媒體聯絡到中國地質大學恐龍專家邢立達副教授，邢立達後來到八仙崗考察。

10月8日，邢立達與美國科羅拉多大學足跡博物館館長馬丁·洛克利（Martin Lockley）教授等中美古生物學家在北京宣布，於蘭溪發現大型恐龍足跡，相關論文也正式發布在《歷史生物學》（Historical Biology）雜誌中，稱當地20多個印記是約一億年前的蜥腳類恐龍所留下。論文發表後，八仙崗恐龍足跡引起不少專家學者好奇，近日到達八仙崗後卻見凹坑被石頭填上，亦有凹坑被鑿，邊緣連接處遭水泥砂漿灌注。

有村民表示，由於長期風吹日曬，凹坑有風化的趨勢，大家便自發湊錢「維修保護」小廟前的凹坑，並在今年端午節前後動工。「這些錢是有人贊助的，隔壁村也有人出錢，差不多湊了7000來塊錢(人民幣)。」村民亦說，原來的石頭凹坑已不太成樣子，痕跡也變淺，有可能會消失，於是按原本形狀維修，並專門從山東運來石料，請人鑿成合適的形狀。

目前當地已將整座山封閉保護，禁止探訪。當地官方人員說，專家手中有凹坑的原始照片，「要根據照片來修復，盡量將這些痕跡恢復到原貌。」

蜥腳類恐龍是迄今陸地上最大的動物。它們的脖子異常的長，而著名的蜥腳類如梁龍體長約25米，每天需吞食大量食物。

（錢江晚報／觀察者網）

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