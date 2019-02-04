【陳同佳案】蔡英文稱港府不負責任　律政司：沒法律依據將釋囚「任意繼續拘留」 (20:48)

【20:48】香港律政司晚上發聲明稱，已謹慎和全面地考慮警方的調查及所得的證據，重申在香港沒有足夠證據，就洗黑錢以外的罪名向陳同佳在香港法院提出刑事檢控。律政司又表示，港府沒有法律依據將已服刑完畢的釋囚「任意繼續拘留」。律政司稱把違法的人繩之於法，是每一個文明社會應有之義；斷然拒絕犯案者自首，「是罔顧公義及極不負責任的做法，亦有違法治的精神」。

蔡英文傍晚在facebook發帖，表示台灣政府從無放棄台灣的司法管轄權，但同時「不樂見香港政府拒絕行使管轄權、拒絕為受害者討回公道的態度」，故陸委會已去信港府，要求港方協助台灣派員到香港押解疑犯陳同佳，並向台方提供必要協助，讓台灣司法機關掌握充分證據，完整確認法律責任，還給受害的香港人公道。

【14:57】蔡英文說，台灣從來沒有放棄管轄權，案件牽涉香港市民，相關證據亦可能在香港，香港應自然地執行其管轄權，或司法追溯的權力，惟她認為港府不願意實施其對公民的管轄權，對司法追溯亦採取不管的態度。

蔡英文強調，案件在台灣發生，台方願意行使管轄權，但也必須由香港政府提出必要的協助，如提供完整資訊和證據。她稱，陳同佳一案上，「誰在以政治凌駕法律是很清楚的，應管的不管」。

馬英九哽咽：讓殺人犯來台投案 還死者家屬公道

台灣前總統馬英九出席另一論壇活動後表示，支持台港盡快簽訂司法互助協議，認為嫌疑犯可先來台受審，建立司法互助實務的範例。馬英九一度哽咽稱，他是兩個女兒的爸爸，想到被害人爸媽心中的痛，「蔡總統，您不在乎，我們在乎，請讓殺人犯來台投案，還死者和家屬一個公道」。

蘇貞昌指香港圖合理化《逃犯條例》

台灣行政院長蘇貞昌今亦在立法院回應，稱台港兩方都有管轄權，港府不應讓司法有空窗期，指出香港希望將陳同佳送到台灣，是企圖把《逃犯條例》合理化，「台灣不會上當」，但台灣司法願意提供協助。

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