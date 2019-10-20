【逃犯條例】台拒陳同佳入境　馬英九批蔡英文政府明顯為政治理由 (20:25)

陸委會重申，只要港府提出請求，台灣會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，積極迅速提供相關證據，配合後續追訴，希望港府迅速務實面對台灣的請求。

【16:35】台灣殺人案疑犯陳同佳上周五（18日）去信特首林鄭月娥，表示已決定刑滿後往台灣自首。台灣陸委會今早（20日）發聲明表示，港府應循司法互助處理，台方亦有必要先對相關人員採取入境管制。台灣媒體報道指出，陸委會說法等於間接承認將不允許陳同佳入境台灣。勸說陳同佳的北京市政協委員、聖公會教省秘書長管浩鳴同被移民署採取入境管制。台灣前總統馬英九批評，認為蔡英文政府此舉明顯有政治理由。

陸委會聲明指出，台灣政府於實現司法正義，還受害人公道的立場始終不變，法務部曾3度表達希望港府勿輕率放棄管轄權的執法立場，並呼籲雙方應即進行司法互助合作，不是單單將人送去台灣就卸責不管。陸委會亦呼籲港府應提供案件在港相關資料，以利偵辦，因此台方有必要先對相關人員採取入境管制。

台媒報道指出，管浩鳴上周五於網上向台灣提出申請入台，但由於他身兼北京市政協委員，因此須到台灣駐香港辦事處提出申請，由台灣陸委會及國安單位審查，通過後才有可能進入台灣。不過，管浩鳴仍未向台灣駐香港辦事處提出申請，最快也要明日（21日）才能提出申請，因此他與陳同佳兩人仍被標記為「不核發登機證」，不能以網上簽證或落地簽證形式前往台灣。

馬英九今早於facebook專頁發文表示，對聽到現任總統蔡英文政府認定陳同佳願往台灣投案有陰謀而拒絕，感到非常詫異與憤怒，稱幫受害者討回公道是普世價值，台灣政府應負起懲兇緝惡的責任，批評台政府現卻明顯為政治理由，自我閹割司法管轄權，棄人權與人命於不顧。他呼籲蔡英文正視相關法律問題，要求法務部依法處理。

台灣人權促進會執委、律師翁國彥日前稱，因已知案件兇手為陳同佳，故他往台灣只屬「投案」而非「自首」，未能成為減刑理由。

（中央社/聯合新聞網/馬英九facebook專頁）

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