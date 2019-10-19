李登輝坐輪椅現身募款餐會　籲支持蔡英文連任 (22:16)

李登輝今日傍晚約6時40分來到募款餐會現場，約7時離開，逗留近20分鐘。李登輝與現場貴賓及支持者敬酒，並坐在輪椅上與在場人士致意。

其間，李登輝透過李安妮致詞，表示這2、3年來大家都非常關心中美貿易、科技制裁會如何演變，也擔憂台灣身處兩強之中，該如何自處。此外，去年國民黨在縣市長選舉中獲空前勝利，也令北京當局作出錯誤判斷，以為台灣民心已傾斜中共，因而逕自提出「一國兩制台灣方案」，試圖強迫台灣政府回應，因此今年募款餐會特設「民主台灣―是我們的驕傲」主題，就是要表達不同的看法。

李登輝又批評中國大陸打壓並孤立台灣，但台灣一些政黨人士卻常常幫北京說話，將自己的政府批評得一無是處。「這就是我們台灣迫切的危機；不只不團結，更有人看不起自己的民主制度」。

最後，李登輝稱會全力支持蔡英文，改變現在政治亂象，「以幫助台灣『脫古改新』，創造華人世界民主政治的新典範」。

（ETtoday新聞雲 / 自由時報）

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