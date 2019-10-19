被指醜化李小龍　《從前，有個荷里活》遭內地撤檔　塔倫天奴拒刪剪 (18:58)

《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）由男星里安納度狄卡比奧和畢彼特主演，兩人分別扮演過氣西部電視劇演員及其御用替身，透過他倆的遭遇，反映上世紀60年代荷李活的變遷。

Hollywood Reporter早前曾引述北京博納影業和中國國家電影局的消息人士報道，已故武打巨星李小龍的女兒李香凝向中國國家電影局投訴，批評片中描繪的李小龍不符其真實形象，要求修改。該片由美籍亞裔演員Mike Moh扮演李小龍，戲中被塑造成一名好勇鬥狠、性格傲慢的人。

Hollywood Reporter周五報道，中國電影局已撤下該片上映檔期，塔倫天奴表示沒計劃重新剪輯該片以滿足中國的審查，尤其是中國電影局根本沒有說明任何反對上映的原因。在合約中，塔倫天奴擁有最後剪輯決定權。

這並非塔倫天奴首次在中國受挫，他2012年執導《黑殺令》（Django Unchained）原獲在中國大陸放映，但公映當晚被勒令撤檔，官方同樣沒有提供任何解釋。

（Hollywood Reporter）

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