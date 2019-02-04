【中美角力】特朗普：冀APEC峰會簽中美貿易協議　劉鶴︰新一輪磋商為簽協議奠定基礎 (13:33)

劉鶴說，中美停止貿易戰升級對兩國和整個世界有利，中美經貿合作也攸關世界和平及穩定繁榮。中方願與美方相向而行，在平等和相互尊重的基礎上妥善解決彼此核心關切，努力創造良好環境，實現雙方共同目標。

另外，劉鶴談及中國經濟時指出，中國經濟有充滿活力的微觀基礎，中國不擔心短期經濟波動，完全有信心，有能力確保實現宏觀經濟目標。

【11:06】美國總統特朗普表示，期望在下月中於智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間，與中國簽署貿易協議。

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特朗普周五（18日）在白宮見傳媒時說，華府在貿易協議的工作上與中方合作愉快，冀在下月與國家主席習近平同場出席APEC峰會時，落實簽署協議，「我認為會輕易簽署協議，希望能在智利的峰會期間完成，屆時習近平和我都會在場」。

內地《環球時報》總編輯胡錫進則於twiiter透露，副總理劉鶴今日（19日）將會就貿易協議談判的進展發表講話。

（路透社∕中央社）

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