【逃犯條例】人民銳評斥大律師公會對示威者暴力「保持可恥沉默」 (20:55)

「人民銳評」稱，香港激進分子的暴力行徑，已到了任何人都「無法忍受」的地步，「更何況精研法律、守護法治的香港大律師？」文章又稱，蔡維邦與暴力「割席」，完全在情理之中，體現法律人的理性精神。反觀香港大律師公會中的另一些人，宣稱維護法治，實則以政治立場為先。暴力示威4個多月來，大律師公會在聲明中始終把矛頭指向依法履職的警察，而無視極端激進分子的暴行。

文章指摘大律師公會聲稱維護公民權利，卻指摘那些不滿「警察拉人、法官放人」、抗議「放生暴徒害死市民」而和平請願的民眾。文章點名大律師公會主席戴啟思日前致信會員，「再次罔顧事實，對暴徒的暴行避重就輕，甚至有開脫之嫌，一味指摘政府和警方，看不出起碼的公平和公道」。如果連香港最懂法的一批人，都已丟掉法治精神，那對香港的法治來說將是一場沉重災難。

「人民銳評」又指香港法律界有不少人如戴啟思一般，只一味指摘政府和警隊蠶食法治，是「別有用心」。

文章總結，香港社會長期以來，無論是法律界還是其他各行各業的市民，都以法治精神、契約精神為驕傲。「如今，我們再不能允許一些別有用心的人，假法治之名行破壞法治之實。行動起來，守護我們真正的法治。」

（人民日報微博）

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