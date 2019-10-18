趙紫陽骨灰安葬北京民間墓園 (18:05)

於1980年代曾任中央政治體制改革研究室研究員的吳偉在社交媒體稱，他代表趙紫陽生前的政治秘書鮑彤表達懷念之情，同時也代表中央政治體制改革研究室的同事「向老領導致敬」。

2005年趙紫陽去世後，骨灰一直安放家中，中央曾提出在八寶山革命公墓為趙紫陽選一塊墓地。但因趙紫陽的身分特殊，墓地選址不能與其他曾作為中共一把手的領導人同等待遇，故提議遭趙家反對。當局又曾希望把骨灰安葬在趙紫陽家鄉河南，但考慮到家人的社交圈子主要在北京，以及避免地方政府借墓地賺取旅遊收入等，最終決定在北京安葬骨灰。

趙紫陽家人早前透露，墓地由家人自資購買為期20年的使用權，並獲中央組織部和北京市殯葬委員會的口頭批准，相信背後獲得中央最高領導同意。趙紫陽的骨灰安葬後。根據中共關於已故領導人住房管理的相關規定，現由子女居住的富強胡同6號院公房將由中辦收回。

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