Dior內地宣傳展示中國地圖沒台灣　急發聲明道歉：維護一個中國 (13:00)

Dior昨日被學生發現簡報中的中國地圖沒標示台灣，Dior代表最初解釋地圖圖片較小，台灣面積也較小，因此顯示不到台灣；學生再質疑面積更小的海南島亦在地圖上，Dior代表回應，他們稱中國大陸為「中國」，中國大陸加香港及台灣是「大中華」。

Dior代表當時強調，香港和台灣不在他們管理範圍，他們只負責中國大陸市場，香港及台灣被歸為亞太區一部分，重申路易威登集團（LVMH）不會做出任何違反中國政治立場的事。事件被人拍攝及放上微博，在內地引起軒然大波。

Dior隨即今早凌晨3時，緊急發表道歉聲明，稱會引以為戒，杜絕類似錯誤再發生，表示對中國熱愛之心無可置疑，Dior珍惜中國人民情感。

（Women's Wear Daily／自由時報）

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