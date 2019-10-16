外交部駐港公署：美打香港牌　趁火打劫遏制中國發展 (15:37)

該聲明批評美國一些政客執意通過涉港議案，公然為「反中亂港分子」撐腰打氣，挑釁「一國兩制」原則底線，粗暴干預香港事務和中國內政，肆意踐踏國際法和國際關係基本準則，再次暴露其強盜嘴臉和霸權本性。聲明又稱「一國兩制」在香港的實踐取得了舉世公認的成功，香港人享有比歷史上任何時候都廣泛的民主權利和自由，「香港今天的成就，是以祖國內地為堅強後盾，由香港市民發揚『獅子山精神』拼搏奮鬥出來的，從來沒有也絕不會靠任何外國恩賜施捨！」

港澳辦：美方或明或暗支持反中亂港勢力

中國國務院港澳事務辦公室發言人楊光今日亦譴責美國眾議院通過《香港人權與民主法案》，「這種行為粗暴干涉中國內政，公然為香港反對派和激進勢力張目打氣，充分暴露出美國眾議院和一些政客借打香港牌牽制和遏制中國發展的政治圖謀」。楊光說，香港反修例風波愈演愈烈，與美方或明或暗支持香港反中亂港勢力直接相關，「對香港暴徒犯下的一樁樁罪行，美國眾議院和一些政客卻視而不見，甚至混淆是非，顛倒黑白，無異於助紂為虐」。

建制派議員：美眾院在偏聽偏信下通過法案

香港建制派立法會議員今召開記者會回應，指摘美國意圖粗暴干預香港內部事務、並為其代理人在港爭取政治籌碼，深表遺憾及表示強烈反對。聲明指出，眾議院審議法案時，委員會聽證會只聽取個別人士片面之詞，對香港實際欠缺了解，做法偏頗、有欠公正，眾議院在偏聽、偏信下通過法案，只會加深美國國會對港的誤解，造成各方皆輸的局面。

建制派議員聲明強調，港美一直有緊密經濟合作，美國在港取得龐大貿易順差，更可利用香港營商環境進軍內地市場，港美在司法互助、反恐、打擊洗黑錢及跨境販毒方面都有良好合作關係，故通過法案會威脅香港營商環境及多方面的良好關係，亦會損害中美關係，美國利益亦必然受損。聲明呼籲其他地區政治人物以公正客觀態度，而非雙重標準看待香港社會實情，不應為「違法犯罪分子」提供任何形式的支持。

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