蔡英文晤美國在台協會主席　將向美購288億元農產品 (20:00)

蔡英文表示，今年是《台灣關係法》立法40周年，台美關係也達到幾十年來最好的狀態，9月台美剛舉辦「印太民主治理諮商」的首屆對話，美國國務院主管澳洲、新西蘭及太平洋島國事務副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）上周也來到台灣參加首屆的太平洋對話，這些都是台美關係日益密切的最佳例證。蔡英文稱，預計未來兩年將採購數十億美元美國農產品，並在此基礎上盡速啟動洽簽台美雙邊貿易協定，促進雙方貿易進一步的增長。

蔡英文又提到兩岸局勢，「台灣面對中國的打壓，我們不會放棄國際事務的參與，也不會放棄對民主自由生活方式的堅持」。她表示，台灣將持續跟美國以及區域內理念相近國家緊密合作，共同為印太區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

莫健稱，台灣是美國非常重視的伙伴，願一起共同面對區域的挑戰，一起合作促進國際規範以及宗教自由、民主治理等價值。他表示，美國非常重視台灣的安全，認為這是印太區域安全的核心部分，也持續關切兩岸關係的和平及穩定。

行政院長蘇貞昌今日下午亦會見了莫健，並向其致送「台客藍—蒸桃喜」杯具。蘇貞昌表示，希望台灣能夠繼續在區域和平等方面做一個有意義的貢獻者，也希望美國繼續支持台灣在這一方面的發展。在莫健14日至19日的訪台行程中，會與台灣其他部會的官員會面。這是他2016年上任以來，每年兩次訪台的例行行程。

(中央社/聯合報)

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