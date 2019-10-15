深圳婦誕4胞胎　全球概率百萬分之一 (15:31)

這名化名楊梅的媽媽今年初懷上4胞胎，深圳市婦幼保健院稱，多胎妊娠孕32周以前的早產風險比單胎高13倍，因早產致死胎的風險比單胎高約5倍，新生兒死亡風險增加7倍。該院院長姚吉龍表示，為改善妊娠結果，醫院進行了多科會診，決定最大限度延長孕周，最終醫院對楊梅採取剖腹手術。上月11日4胞胎順利出生，胎齡為37周，體重分別為4.38磅、3.64磅、3.06磅和3.57磅，出生後轉入新生兒重症監護室治療。

深圳市婦幼保健院新生兒科主任楊傳忠稱，4胞胎是早產兒，出生體重偏低，各個器官系統發育仍不成熟，容易出現感染、呼吸困難、腹脹、腸道壞死、動脈導管未閉、顱內出血等緊急情况。經醫護人員近一個月照顧，4胞胎寶寶日前出院，各項生命體徵平穩，發育良好。

10月1日，徐州26歲的李小婉也誕下罕見的4胞胎。徐州市中心醫院接診醫生張艷玲稱，從中國開始實施試管嬰兒後雙胞胎逐漸增多，但多胞胎仍十分罕見。

（南方都市報/中新網）

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