新華社質疑包庇暴力　醫管局：支援員工不等如認同行為 (20:51)

【12:43】網民周日（13日）發起在各區商場集會，有示威者破壞店舖，一名將軍澳醫院醫生在PopCorn商場被捕。新華社昨（14日）發表評論文章，批評香港醫管局第一時間回應有關事件的立場偏差，「令人懷疑這個負責管理香港公立醫院及診所的法定機構姑息包庇暴力」。

評論文章題為＜糾偏止差，香港醫管局要做的是力挺警隊嚴正執法＞，指出醫管局的回應對暴力不置一詞，反而強調醫院已向疑犯表達關切慰問，「更有甚者，醫管局在聲明中不但不譴責違法分子，還表示要『提供適切支援』『跟進職務安排』……人們不禁想問，醫管局到底是要和暴徒、暴力站在一起，還是與特區政府、法律正義站在一起？這樣不論是非黑白、邏輯混亂的回應給人的錯覺，是否在鼓勵更多醫護人員參與暴亂？」

文章指出，作為一個法定機構，醫管局表現出對警方執法的「冷漠」，對犯罪嫌疑人的「熱情」，對醫護人員參與非法活動的「偏袒」，其效果就是縱容乃至推波助瀾當下的暴力活動。文章敦促醫管局全力支持警隊執法，「對於那些拒絕、阻礙警察執法的醫院，對於那些違背救死扶傷天職、參加違法暴力活動的醫護人員，絕不能『和稀泥』、軟處理」。

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