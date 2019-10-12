北京人瑞年底將首度破千 (18:31)

10月是北京的敬老月，北京市相關單位將走訪慰問百歲老人，送上《百名百歲老人對你說》畫冊、北京老齡政策摘錄等禮物；同時，開展「我是百歲老人」健康心得分享活動，以百名百歲健康老人的親身經歷為視角，傳遞百歲老人積極的人生觀念。

北京市老齡工作委員會辦公室今日發布《北京市老齡事業發展報告（2018）》。根據「報告」，北京市老齡人口增速快、老齡化程度高。截至2018年底，60歲及以上戶籍老年人口從2017年底的333.3萬增長到2018年底的349.1萬人，較上一年增長4.7%，快於同期戶籍人口的增長速度（1.2%）。其中80歲及以上戶籍老年人口58.4萬，較上一年增加2.7萬人；百歲及以上老年人共計928人，較上一年增加95人；戶籍居民平均期望壽命為82.20歲，較上一年增加0.05歲。

按15歲至59歲勞動年齡戶籍人口撫養60歲及以上戶籍人口計算，北京市老年撫養系數為42.2%，較上一年增長2.5個百分點，意味北京市每2.4名勞動力在撫養一名老年人。

上海老齡化更嚴重。截至2019年9月30日，上海百歲及以上老年人口為2657人。上海市戶籍老年人口已達503.28萬，佔戶籍總人口的34.4%。

（新京報/中新社）

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