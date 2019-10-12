【中美角力】中美貿易談判達首階段協議　美暫緩下周加徵關稅 (10:22)

特朗普表示，已與中國達成「實質性的第一階段協議」，兩國在貨幣、外匯及技術轉讓上的談判也取得進展，中國亦承諾購買多達400至500億美元的美國農產品，並對外國金融服務機構進一步開放。特朗普稱，最終的協議文本會在未來3至5周內完成，並稱可能在下月於智利舉行的亞太經合組織峰會（APEC）期間與中國國家主席習近平正式確認第一部分的協議。特朗普表示，在第一階段協議簽署後，將開始第二階段的談判，可能還會有第三階段。

與此同時，財長梅努欽宣布，美方同意暫停原定下周二（15日）起生效、針對2500億美元中國貨品加徵關稅措施。不過，美方計劃於12月中旬針對1560億美元中國進口商品實施的15%關稅加徵措施，尚未知是否暫緩。

劉鶴與特朗普會面時，將習近平的信件轉交給特朗普，信中指出「保持中美關係健康穩定發展，對兩國對世界都有利。雙方要堅持協調、合作、穩定的基調，在相互尊重基礎上管控分歧，在互惠互利基礎上拓展合作，推動兩國關係沿着正確軌道向前發展」。

（BBC／CNN／中央社）

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