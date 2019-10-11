泰反對黨領袖與黃之鋒合照　中國駐泰國大使館批為港獨分子張目 (16:11)

黃之鋒在帖文稱，與他納通交流時提及自己4年前曾被泰國政府在曼谷機場禁錮12小時，及後得悉被列入黑名單並遣返回港的經歷。黃之鋒表示，雖然不知道何時才有機會到訪泰國，也不清楚日後他納通會否被拒入境，但希望在保守勢力或威權主義在亞太地區擴張之際，「我們可以繼續促進東亞地區的交流，推動和民主進步價值」。

中國駐泰國大使館的聲明稱，當前「港獨」分子極力與國外勢力勾連，散播謠言、顛倒黑白，以實現自己不可告人目的，並譴責泰國個別政客公然與「港獨」分子接觸，為其張目，行為極其錯誤和不負責任，「中方希望有關人士認清香港問題的本質，謹言慎行，多做有利於維護中泰友好的事」。

東南亞英文媒體博納新聞（BenarNews）引述未來前進黨一名女發言人稱，已與中國駐泰國大使館就此事達成共識，她未有透露黃之鋒與他納通之間的對話內容。泰國陸軍總司令阿比叻（Apirat Kongsompong）日前於新聞發布會上間接批評他納通與黃之鋒會面，他質疑黃之鋒多次到泰國目的，認為二人會晤有隱密議程。

（綜合報道）

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